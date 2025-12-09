Депутат Ярослав Нилов потребовал усилить ответственность чиновников за хамское поведение

В российском парламенте прозвучало жесткое требование ужесточить наказание для государственных служащих, допускающих грубость в общении с гражданами. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной думы Ярослав Нилов, слова которого приводит интернет-издание «Абзац».

Парламентарий указал на серьезный правовой пробел в действующем законодательстве. По его словам, привлечь чиновника к ответственности за оскорбление сегодня крайне сложно из-за необходимости проведения дорогостоящей и длительной лингвистической экспертизы. Нилов подчеркнул, что такое положение дел недопустимо, так как именно граждане являются главными «работодателями» для всех госслужащих.

«Граждане — наши работодатели, это надо понимать. Сегодня и так высокий уровень напряженности, уровень тревожности, поэтому не надо раздражать и злить наших граждан», — заявил депутат.

Также в своем обращении Нилов коснулся кадровых вопросов, косвенно связав хамство с профессиональным выгоранием. Он призвал тех представителей власти, которые чувствуют усталость и раздражение, уступить свои должности более энергичной и мотивированной молодежи.

