Пьяных чиновников застали ночью в администрации Центрального округа Новосибирска

Ночной скандал в мэрии Новосибирска: высокопоставленных чиновников зафиксировали в состоянии сильного опьянения на рабочих местах. Видеозапись, сделанная в здании администрации Центрального округа в два часа ночи, вызвала резонанс в городе. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на паблик «Новосибирск 24/7».

На кадрах, обнародованных в Сети, запечатлена женщина, лежащая без сознания на полу служебного коридора, и мужчина, находящийся в одном из кабинетов. Оба явно демонстрируют признаки глубокого алкогольного опьянения.

Автор видео, предположительно сотрудник охраны, в эмоциональных выражениях обращается к одному из присутствующих, которого он идентифицирует как заместителя главы городской администрации по экономике Михаила Маскалева.

«Ты подставил всех!.. Ты же меня собрался в порошок стереть!» — говорит оператор, намекая на возможные предшествующие конфликты.

Он также возмущен тем, что инцидент произошел в нерабочее время: «Два часа ночи, я на смене, я не сплю, а караулю вас».

Опубликовавший материалы паблик утверждает, что запись была сделана на месте. В конце ролика звучит обещание, что видео «дойдет куда надо», а участников ночного застолья «пережуют». Официальные комментарии от мэрии Новосибирска на данный момент отсутствуют. Инцидент ставит под сомнение соблюдение дисциплины и этических норм среди части управленческого аппарата города.

