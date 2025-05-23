Депутат Колунов назвал положенные виды медпомощи участникам СВО

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, обеспечение медицинской помощью участников СВО находится в приоритете. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что на сегодняшний день участники спецоперации имеют право в рамках ОМС получить квалифицированную медицинскую помощь бесплатно и без очереди на всей территории страны.

По мнению парламентария, особенную важность имеют профилактические меры, позволяющие вовремя обнаружить и предотвратить возможные заболевания у вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих. К тому же если человек не может посещать поликлинику, к нему на дом будет выезжать медицинская бригада со всем необходимым для обследований и лечения.

Ранее сообщалось, что в России вузы выделили свыше 50 тыс. мест для участников СВО.