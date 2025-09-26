Депутат Кошелев разъяснил порядок привлечения к ответственности за антисанитарию в квартире

Жители многоквартирных домов могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм в своих квартирах. Основанием для штрафа является жалоба соседей в Роспотребнадзор с приложением необходимых документов, подтверждающих нарушение.

Как сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых помещениях является прямой обязанностью граждан, закрепленной в Жилищном кодексе РФ. Нарушение этих норм создает угрозу для всех жильцов дома.

Депутат пояснил установленный порядок действий. В первую очередь, необходимо зафиксировать доказательства нарушения — фотографии и видеозаписи, после чего направить жалобу в управляющую компанию или ТСЖ. Если предписания этих организаций игнорируются, следует обратиться в Роспотребнадзор, приложив копии акта обследования от УК или ТСЖ. По итогам проверки ведомство вынесет предписание об устранении нарушений, а виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

В случае если антисанитария создает риск распространения инфекций, Кошелев рекомендовал обращаться на горячую линию санитарно-эпидемиологической станции. Нарушения общественного порядка и асоциальное поведение жильцов являются поводом для жалобы в полицию или участковому уполномоченному.

