Депутаты Госдумы предложили обеспечить всех школьников горячим питанием

Депутаты Госдумы внесут межфракционный законопроект, предлагающий обеспечить всех школьников России бесплатным одноразовым горячим питанием. Об этом сообщил РИА Новости документ с инициативой.

Авторами законопроекта стали председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Предлагается внести изменения в статью 37 федерального закона «Об образовании» для обеспечения горячим питанием обучающихся основного и среднего общего образования в государственных и муниципальных школах.

Финансирование организации питания предполагается за счет федерального, региональных и местных бюджетов, а также других источников, предусмотренных законодательством РФ. По мнению авторов, принятие инициативы снизит риск заболеваний, сформирует привычки здорового питания, повысит успеваемость и обеспечит физическое и умственное развитие школьников.

«Здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит - в будущее страны», - отметил Гусев.

В настоящий момент бесплатное питание предусмотрено только для младших классов и отдельных льготных категорий учащихся.

