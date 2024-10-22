Депутат Крупник предложил оборудовать в российских такси перегородки от водителей

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить такси в России прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Копия этой инициативы, направленной Минтранспорта, есть в распоряжении RT .

Крупник предложил новые меры по усовершенствованию работы такси. По его словам, если в машинах сервисов установить перегородки, это поможет при конфликтных случаях между водителем и клиентом, а также снизит риск распространения инфекций, ведь преграда станет дополнительным барьером.

«Как известно, в ряде зарубежных стран салон автомобиля такси часто оборудуется защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками для предотвращения физических конфликтов между клиентом и шофером», — напомнил собеседник RT.

Депутат отметил, что перегородка в такси стала положительным изменением за рубежом и этот опыт будет полезно перенять для России. Письмо с идеей Крупник направил в транспортное ведомство на имя главы.

Ранее сообщалось, что таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома в Омске.