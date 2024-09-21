Работавший ранее в СОБРе таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома в Омске

Экс-сотрудник правоохранительных органов, работавший в спецотряде быстрого реагирования (СОБР), зарезал свою бывшую супругу в Омске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции, мужчина подкараулил женщину во дворе жилого дома и набросился на нее у подъезда.

По предварительным данным, бывший муж сначала пытался договориться со своей бывшей супругой, чтобы она вернулась к нему. Но когда та ответила отказом, мужчина рассвирепел и достал нож. Трагический инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 сентября.

«Мужчина 20 сентября около 21.00 (18.00 мск) подкараулил бывшую жену у подъезда дома на улице Кирова в Омске, хотел восстановить отношения с 26-летней девушкой. В итоге он начал избивать ее и нанес несколько ударов ножом в живот, в область груди, спины и шеи. После чего мужчина пытался скрыться, но его задержали. При нем обнаружили нож, которым он наносил удары», — подтвердили информацию о произошедшем в СУ СК России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Как сообщил источник журналистов, ранее задержанный работал в региональном управлении наркоконтроля, но был уволен из органов за избиение супруги в кафе. Последнее время он подрабатывал в такси.

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