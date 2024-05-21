Депутат Крупник предложил относить рекламирование онлайн-казино к криминалу

Депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил Минюсту РФ криминализировать рекламу и продвижение онлайн-казино в Сети, так как азартные игры являются одной из главных финансовых опасностей для россиян. Об этом пишет RT .

Онлайн-казино обманывают тысячи граждан ежедневно, причем на крупные суммы. Реклама построена таким образом, что потенциальным клиентам предлагают богатство, но по факту они теряют свои сбережения и влезают в долговую яму. Некоторые граждане при этом не могут остановиться, рассчитывая однажды все-таки выиграть «бой» с компьютерной программой ради приза.

Как отметил Павел Крупник, рекламу онлайн-казино нужно криминализировать, причем как на просторах разных площадок, так и в блогах интернет-звезд. Блогеры иной раз берутся на рекламирование азартных игр, и депутат считает, что это должно строго наказываться.

«Прошу Вас рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Такой шаг нанесет значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили выдавать кредиты под залог обмундирования и военной техники. Такие меры ввели в связи с зависимостью ВСУшников от азартных игр.