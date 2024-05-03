На Украине запретили выдавать кредиты под залог обмундирования и военной техники

Нацбанк Украины запретил выдавать кредиты под залог товаров, которые можно использовать в военных целях.

Таким образом Киев пытается бороться с игровой зависимостью солдат ВСУ, многие из которых отвлекаются игрой в онлайн-казино от окопной жути.

Запрет касается, прежде всего, украинских ломбардов. Туда солдаты-лудоманы тащили различное военное оборудование – беспилотники, приборы ночного видения и многое другое.

Ранее об игровой зависимости украинских военнослужащих рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. По его мнению, девять из десяти солдат имеют проблемы с онлайн-казино или букмекерскими конторами.