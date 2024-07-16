Депутат Крупник призвал ужесточить наказание за плохое содержание диких животных

В России призывали ужесточить наказание за ненадлежащее разведение и содержание животных. С таким предложением к Минюсту РФ выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT .

Вопрос об ужесточении наказаний за обращение с животными в России поднимался неоднократно. Особое внимание просили обратить на то, как граждане обращаются с крупными, опасными и дикими животными в частной собственности. Уже известны случаи нападения экзотических зверей, содержащихся дома, на людей.

«Надо отметить, что подобные трагедии происходят регулярно по всей стране. Граждане заводят диких и опасных зверей, которые регулярно нападают и травмируют своих владельцев, детей, гостей и так далее», — подчеркнул собеседник RT.

Депутат предложил ведомству рассмотреть возможность ужесточить наказание, введя также уголовную ответственность за содержание и разведение опасных диких животных. Это коснется тех, кто содержит таких зверей без соответствующих условий и сертификации от официальных органов.

Ранее сообщалось, что жители российского региона требуют конфисковывать машины у нарушителей ПДД.