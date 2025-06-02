Депутат Куринный перечислил риски от изъятия из продажи вейпов в России

В нашей стране все чаще звучат разговоры о полном запрете вейпов, которыми увлеклись многие молодые и взрослые люди. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Куринного, маловероятно люди начнут курить собранные в подпольной мастерской «курилки», если легально они продаваться перестанут. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что приведет ли полный запрет вейпов к их подпольным продажам, станет зависеть от работы правоохранительных органов. В целом необходимо или восстановить жесткий контроль, или перейти к полному запрету, перекрыв продажу, перепродажу и ввоз электронных сигарет.

По мнению парламентария, люди, которые имеют зависимость от никотина, после запретов вейпов будут переходить на иные устройства для курения, однако будут и те, кто полностью откажется от никотина после введения запрета.

Ранее врач Еделев назвал необратимые последствия курения вейпинга.