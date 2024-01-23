Депутат Лантратова: запрет на продажу энергетиков детям защитит их психику и здоровье

Парламентарий Яна Лантратова подтвердила, что проект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним был внесен в нижнюю палату Думы. О вреде подобных напитков депутат напомнила в беседе с RT.

Лантратова является одним из соавторов проекта. Она напомнила, что энергетики способны стать настоящим ядом для неокрепшего организма детей и подростков. Особенно тяжело такие напитки отражаются на слизистых и сердечно-сосудистой системы. Причина кроется в невероятно большом количестве сахара, который в том числе провоцирует проблемы со сном и психические заболевания. Тревожность при регулярном увлечении подобными напитками значительно повышается.

«Это же неправильно, что детям разрешено свободно покупать напитки, оказывающие негативное влияние на их здоровье и психику. Никто ведь не контролирует, сколько банок энергетика может выпить школьник. А сам он, возможно, и не задумывается, какой вред его организму могут причинить входящие в состав энергетика вещества. Особенно если их употреблять бесконтрольно», — подчеркнула собеседница RT.

Депутат напомнила о случаях, когда энергетики сочетали с алкоголем, что приводило к смерти. Такая смесь действительно опасна, так как ударяет по всем жизненноважным системам организма.

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