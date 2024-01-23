Стоматолог Мандрик поставила точку в споре о чистке зубов по утрам

Дантист Светлана Мандрик в беседе с «Газетой.ру» объяснила, когда правильно чистить зубы: до, или после завтрака.

Как пояснила специалист, единой рекомендации от дантистов по поводу утренней чистки зубов не существует до сих пор. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Кто-то привык к утреннему ритуалу до завтрака, а кто-то предпочитает очищать полость рта после приема пищи.

Сама Мандрик предпочла поставить точку в споре по-своему. Она рассказала, почему сама чистит зубы лишь через 30 минут после завтрака.

«За это время происходит активное выделение слюны, которая преобразует кислотную среду в нейтральную (разумеется, если она не слишком вязкая и выделяется в достаточном количестве)», — отметила стоматолог.

Дантист считает более вредным чистить зубы до завтрака, так как это оголяет зубы, снимает слой эмали и делает их уязвимыми перед кислотами. Последних больше всего во фруктах.

В то же время не стоит чистить зубы сразу же после завтрака, так как это тоже повысит уровень кислотности во рту. После еды зубной ряд становится чувствительным, особенно перед жесткими щетками. В перспективе это грозит эрозией эмали зубов.

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