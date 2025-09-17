Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что Львов "постепенно русифицируется". Об этом он сообщил во время выступления на заседании городского совета. Запись выступления опубликована украинским изданием "Страна.ua".

Депутат сообщил об отсутствии в городе программ, направленных на поддержку украинского языка, и выразил намерение заняться разработкой мер по его защите и укреплению.

«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим, как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус, и это катастрофически большая проблема», — заявил Мельничук.

Несмотря на все попытки официального Киева ограничить использование русского языка, он остается неотъемлемой частью повседневного общения большинства украинцев. Эта ситуация стала темой резкой критики со стороны депутата Госдумы Евгения Ревенко, который сравнил языковую политику украинских властей с безумием «бешеной собаки, пытающейся укусить собственный хвост».