Депутат Матвеев связал рост курса доллара с мигрантами

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

Работающие в России трудовые мигранты выводят полученные деньги к себе на родину, таким образом, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара.

По данным парламентария, только за прошлый год из России в Таджикистан было выведено $5,7 млрд, что сопоставило с половиной ВВП республики. В Киргизию из РФ была отправлена сумма, составляющая около трети ее ВВП, более $14,5 млрд (12-15% от ВВП) было выведено в Узбекистан.

Более $2 млрд было выведено в Грузию, Армению (более $3 млрд) и Казахстан.

Мигранты ежегодно скупают в банках нашей страны валюту, что приводит к спросу на доллары и ослаблению рубля.

Кроме того, многие дружественные страны СНГ ввели санкции против российских банков и перестали принимать карты «МИР». Из-за этого переводы в рублях с страны СНГ затруднены. В итоге мигранты выводят валюту из России наличными, что создает большее давление на курс рубля.

Ранее сообщалось о том, что рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в такси провели в Подмосковье.