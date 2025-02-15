Депутат из Сургута посоветовал пенсионерам мыть машины и продавать пирожки, чтобы зарабатывать

В сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Ural Mash, депутат-миллионер из Сургута Евгений Барсов рассказал о том, как пожилым россиянам можно увеличить свой доход. По его мнению, для этого нужно заняться продажей пирожков и мытьём автомобилей.

Он сообщил, что, по его мнению, люди пожилого возраста, испытывающие финансовые трудности, якобы вполне могут найти дополнительный источник дохода и «пахать».

«Ну, пахать надо. Ну, как пахать. Мой машину, да и мой. Со шланга, что ее поливать, правильно?» — отметил Барсов в первый раз.

После этого, согласно информации, полученной от канала, Барсов столкнулся с волной недовольства в интернете. В ответ на это, как сообщает Ural Mash, депутат вышел на связь, чтобы объяснить своё высказывание о том, что пенсионеры могут мыть машины. Те, у кого позволяет здоровье, могут это делать, подчеркнул Барсов.

Если у кого-то не получается мыть машины из шланга, то можно заняться продажей пирожков. Всегда есть возможность найти занятие, — отметил депутат из Сургута.

Согласно информации, полученной Телеграм-каналом, депутат во всю и с успехом занимается предпринимательской деятельностью. В его собственности находятся 26 объектов недвижимости, 10 самолетов и даже собственный газопровод.

Ранее Депутат ГД Чаплин рассказал, как российские пенсионеры могут повысить свои выплаты за счет ряда надбавок.