Депутат Милонов объяснил, почему давать детям имена черепашек-ниндзя разрешается законом

Житель северной столицы назвал сыновей в честь черепашек-ниндзя. За восемь лет брака в семье появились Рафаэль, Донателло, Микеланджело и, наконец, Леонардо, родившийся совсем недавно. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов пояснил, каким образом следует относиться к таким экспериментам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с точки зрения законодательства данные имена вполне нормальны. Вопрос в другом: какие мотивы двигают родителями.

Парламентарий добавил, что в русском эпосе существуют более родные имена - Добрыня, Алеша, Илья, Святогор.

По его мнению, в целом за многодетность эту семью необходимо похвалить, потому что подобные примеры хороши.

Ранее он предложил запретить подросткам до 14 лет пользоваться соцсетями без разрешения родителей.