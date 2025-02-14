Депутат Милонов оценил идею о выплатах за многолетний брак

В нижнюю палату парламента внесен законопроект о введении денежных выплат супругам за многолетний брак, направленный на поддержку института семьи и стимулирование долгосрочных брачных союзов. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, поддержка института брака — дело важное, однако она не должна сводиться исключительно к финансовым выплатам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что и радовать наше старшее поколение необходимо не из-за каких-то цифр в паспорте, а тоже от чистого сердца.

Ранее сообщалось, что более 13 тыс. заявлений на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье онлайн.