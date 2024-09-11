Депутат Милонов перечислил методы решения демографических проблем России

Депутат нижней палаты парламента Ирина Филатова заявила, в котором призвала «на всех уровнях» искоренить идеи бездетности среди россиян. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о мерах, которые могут оказать влияние на демографическую ситуацию. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, потребительство и нищета являются ключевыми врагами института семьи. Однако проповедовать полный отказ от благ как драйвер многодетства также не следует.

Парламентарий уточнил, что потребительство высасывает всю жизненную силу и энергию из людей, отравляет души и скукоживает мозги, превращая россиян в слабоумных американцев.

По его мнению, развитию многодетства необходимо крепкое государственное плечо, работающие соцмеханизмы.

Ранее депутат Буцкая заявила, что для роста рождаемости в России необходимо погружаться в проблемы семей.