Депутат Милонов подверг критике инициативу создавать романтические условия и дискотеки для школьников

В Министерстве просвещения РФ выступили с инициативой вернуть в школы дискотеки с целью создания условий для романтических отношений между школьниками. Замглавы Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов подверг критике инициативу возвращения школьных дискотек и создания романтической обстановки для детей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, такие идеи не просто пагубны, а вовсе непозволительны.

Парламентарий отметил, что в школе ученики должны получать знания, а не заниматься обустройством будущей семейной жизни.

Ранее он призвал провести в России тотальную проверку населения на наркотики.