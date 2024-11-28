Милонов призвал провести в России тотальную проверку населения на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в стране нужно провести тотальную проверку на наркотики. Правоохранителям парламентарий рекомендовал акцентироваться не на закладчиках, а на изготовителях и организаторах схем торговли.

Депутат отреагировал на расследование издания «Лента.ру» о мефедроновой эпидемии. По словам Милонова, наркотические вещества — это современный бич общества и реальная проблема, о которой нельзя молчать. Говоря о запрещенном и крайне губительном мефедроне, то есть, эйфоретике, депутат напомнил, что за распространение веществ предусмотрены очень суровые наказания. По какой-то причине это до сих пор не останавливает жителей.

Милонов добавил, что вера мешает ему поддерживать смертную казнь или пожизненное за организацию сбыта наркотиков, однако он выступает за массовые проверки.

«Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать. Я продолжаю настаивать на том, что состояние наркотического опьянения не должно в законе приравниваться к алкогольному. У нас одинаковые наказания за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Хотя генез совершенно разный», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске задержали мужчину, создавшего нарколабораторию.