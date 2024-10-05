Депутат Милонов подверг критике предложение ввести в России налог на бездетность

Депутат нижней палаты парламента Андрей Гурулев выступил с предложением вернуть в нашей стране налог на бездетность аналогично советскому времени. По словам депутата Виталия Милонова, такие меры маловероятно помогут людям создавать семьи на основе искреннего желания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что это всего лишь частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в этом направлении.

По мнению парламентария, ни одна репрессия не заменит желания иметь ребенка, строить семью. Насильно семью создавать никто не станет.

Ранее стало известно, как накажут россиян за высказывания о нежелании иметь детей.