Депутат Милонов пояснил, почему его не устраивает подход, когда дети расцениваются с позиции семейных трат

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, подход, когда дети расцениваются с позиции семейных трат, неправильный поскольку дети — это не траты, а счастье. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что человеку, имеющему детей, не нужно то, что одиночка сам себе рисует в качестве задач.

По мнению парламентария, одиночки путем реализации подобных задач получают ложное счастье, а с детьми - другое, гораздо большее и содержательнее счастье.

Ранее он объяснил, почему давать детям имена черепашек-ниндзя разрешается законом.