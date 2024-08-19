Депутат Милонов попросил прощения у Урганта за резкие высказывания

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил прощения у телеведущего Ивана Урганта за клевету о израильском гражданстве телеведущего. Об этом стало известно в понедельник, 17 августа, из интервью политика на канале «Осторожно: Собчак».

Депутат негативно высказывался об Урганте, потому что думал, что он получил гражданство Израиля после начала СВО, однако выяснилось, что телеведущий оформил паспорт еще в 2018 году.

«Я извиняюсь перед Ургантом за то, что я базировался на ложной информации. Я не сам это выдумал, видимо, где-то прочитал об этом. Это нехорошо для него — иметь паспорт Израиля. Это не запрещено, но я считаю, что это не нужно», — заявил политический деятель.

Ранее скандальный депутат Милонов высказался о Noize MC*. По его словам, если музыкант потратил хоть один рубль на помощь армии ВСУ, то он виновен в смерти детей и является врагом народа России.

*Внесен в список иноагентов РФ.