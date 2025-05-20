Депутат Милонов призвал закрыть телепроект «Дом-2»

Проект «Дом-2» четыре года назад ушел с ТНТ и сегодня продолжает выходить на телеканале «Ю». Несмотря на то что реалити-шоу осуждают многие депутаты и желают его закрыть, оно по сей день собирает тысячи зрителей у экранов. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, указанный телепроект давно потерял интерес со стороны зрителей, в связи с чем даже канал ТНТ от него отказался. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что обезумевшие и похотливые макаки, являющиеся участниками проекта, больше никому не интересны. В целом это проект — кузница будущих шлюх и законченных ублюдков, то есть публичный дом, поэтому уважающий себя гражданин ни за что не пойдет в это логово разврата и безумия.

По мнению парламентария, в Госдуме уже давно ведется обсуждение вопроса о том, как покончить с форматами реалити-шоу на отечественном телевидении.

Он подчеркнул, что сегодня пришла пора у всей страны «отобрать» подобные шоу.

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