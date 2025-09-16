Депутат Милонов прокомментировал ситуацию с участником СВО в ресторане Керчи

Комментируя инцидент в керченском ресторане, где участника СВО в военной форме попросили покинуть заведение, депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение в интервью газете «ВЗГЛЯД» о вероятном недопонимании.

Сообщается, что в день празднования города-героя Керчи ветерану СВО и его жене отказали в обслуживании в ресторане из-за военной формы мужчины. Подчеркивается, что из-за ранения головы у участника спецоперации наблюдаются проблемы с речью, однако в день посещения ресторана он был абсолютно трезв и вел себя спокойно.

Милонов подчеркнул необходимость уважительного отношения к ветеранам, исключающего грубость. По его словам, человек, пожертвовавший здоровьем ради Родины, достоин как минимум чуткого и особого внимания.

Депутат признал право ресторанов устанавливать дресс-код и отказывать посетителям, однако отметил, что к ветеранам следует проявлять особое уважение.

«Конечно, бывают разные случаи. Не думаю, что кто-то хотел обидеть ветерана злонамеренно. Вероятно, произошло какое-то недопонимание, которое можно разрешить разговором, а не привлечением СМИ», — подытожил Милонов.

Ранее сообщалось, что на Алтае школьники разрушили могилы героев СВО на кладбище в Семеновке.