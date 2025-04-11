Депутат Милонов заявил, что в России нужно изменить соцподдержку многодетных семей

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, в нашей стране необходимо ввести прогрессивную шкалу соцподдержки в зависимости от числа детей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в России многодетными считаются семьи и с тремя детьми, и более чем с пятью. К последним подход необходим другой, необходимо вводить прогрессивную шкалу соцподдержки в зависимости от числа детей в семье.

По мнению парламентария, данная мера даст возможность исправить негативную демографическую тенденцию. В данном случае это касается именно комплекса мер.

Он уточнил, что в ряде стран, несмотря на высокие социальные выплаты, демографическая ситуация удручающая. Причина этого в том, что в обществе абсолютно неправильные нравственные ценности.

Ранее он заявил, что в России должна появиться отдельная категория семей.