Депутат Милонов заявил о необходимости внесения изменений в категорию многодетных семей

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, в нашей стране должна появиться отдельная категория многодетных семей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что родителей с тремя детьми нельзя уравнивать с теми, кто воспитывает пятерых, поскольку это разный уровень трат и ответственности.

По мнению парламентария, также необходимо стимулировать семьи к рождению пяти и более детей, а также пропагандировать идею большой семьи среди мужчин.

Ранее он предложил разрешить беременным бесплатно ездить в общественном транспорте.