В России могут разрешить беременным бесплатно ездить в общественном транспорте

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой предоставить беременным женщинам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Копию парламентского обращения, направленного на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, цитирует RT.

Он подчеркнул, что в некоторых субъектах Российской Федерации активно обсуждаются и предлагаются различные меры для усиления социальной помощи молодым матерям. В частности, губернатор Кировской области Александр Соколов предложил предоставить беременным женщинам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, привел пример Милонов.

«В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки», — говорится в обращении.

По мнению Милонова, если эта идея будет воплощена в жизнь, она существенно упростит передвижение будущих матерей в России.

«Прошу Вас оценить возможность внедрения практики наделения вставших на учет по беременности женщин по всей России правом бесплатного проезда на общественном транспорте», — написал депутат на имя Голиковой.

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