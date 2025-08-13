WhatsApp и Telegram смогут вернуть звонки

Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram, но Минцифры заявило, что доступ к звонкам восстановят, если мессенджеры начнут соблюдать российские законы. Об этом сообщает ТАСС.

Российские власти частично ограничили работу голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram. Как пояснили в Минцифры, это временная мера — доступ к звонкам восстановят, если мессенджеры начнут выполнять требования российского законодательства.

Ограничение коснулось только голосовых вызовов — чаты, переписка и другие функции остаются доступными. В ведомстве подчеркнули, что такая мера может снизить количество мошеннических звонков, которые часто совершаются через эти платформы.

Роскомнадзор уже принимал аналогичные меры в отношении других сервисов, но до полной блокировки мессенджеров дело не дошло. Власти не впервые требуют от иностранных IT-компаний соблюдения российских законов, включая хранение данных пользователей внутри страны.

Ранее депутат Нилов назвал идею с запретом голосовых звонков в WhatsApp странной.

* Корпорация Meta, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в РФ.