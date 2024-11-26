Депутат Миронов объяснил свое появление в футболке с Путиным и «Крепким Орешником»

Депутат Госдумы Сергей Миронов рассказал в беседе с RT , почему явился на рабочее заседание в футболке с изображением российского президента и яркой подписью «Крепкий Орешник».

Разработка и испытания отечественной гиперзвуковой ракеты «Орешник» — важное событие для страны. Парламентарий заявил, что как и многие был под большим впечатлением от произошедшего, гордился за ученых и президента.

«Это ушат холодной воды на головы тех, кто пытается склонить Россию к тому, чтобы она отказалась от своих законных интересов и от поддержки русских. Россия не прогнется, а разговаривать с нами с позиции силы — бессмысленно и опасно», — добавил депутат.

Кроме того, депутат увидел, как после новостей про испытания «Орешника» отреагировали граждане. Предприниматели сделали коллажи с портретом Владимира Путина, запустили мерч. Народное творчество решил поддержать и Миронов. Таким образом, по его словам, как и народ он поддержал Верховного главнокомандующего и отечественную разработку.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы похвалил Миронова за футболку с Владимиром Путиным.