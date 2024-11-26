«Именно так надо работать»: Володин похвалил Миронова за футболку «Крепкий Орешник» с Путиным

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин отметил креативное решение руководителя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, который пришел на заседание нижней палаты Федерального собрания в футболке с надписью «Крепкий Орешник» и изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении Вячеслав Володин отметил как всегда очень нестандартный подход лидера Сергея Миронова и заявил, что именно так «надо работать». При этом лидер партии «Справедливая Россия – За правду» представил свою версию значения названия ракеты. С его слов, ветки именно этого многолетнего растения раньше применялись в качестве розг. Он также заявил о готовности «отхлестать этими розгами» горячие головы.

Ранее сообщалось о том, что среди россиян подобные же майки вызвали большой ажиотаж, из-за чего продавцу даже пришлось временно остановить реализацию товара.