Депутат Мирзонов передал гумпомощь волонтерам в Химках

В Химках продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. К этой благородной акции присоединился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов. Он передал волонтерам ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» новую партию товаров, необходимых для героев на передовой. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Посылка депутата включает в себя важнейшие предметы личной гигиены, а также продукты длительного хранения. Среди них — консервы, крупы и кондитерские изделия.

«Сегодня важно, чтобы каждый внес свой вклад в поддержку наших бойцов. Они должны чувствовать, что дома их ждут и ценят. Мы будем и дальше помогать, чтобы у военнослужащих было всё необходимое», – указал Мирзонов.

Местные жители, предприниматели, общественные организации и учебные заведения активно участвуют в этом благом деле, что позволяет регулярно отправлять помощь на фронт. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, участие крупных коммерческих структур в акции иллюстрирует единство народа и укрепляет дух военнослужащих.

Очередная партия гуманитарной помощи в Химках собирается по адресу: улица 9 Мая, дом 18Б. Поддержка принимается ежедневно с 9:00 до 18:00.

