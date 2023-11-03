Депутат МОД Самединова передала более 70 кг корма для собак зооволонтеру из Павловского Посада

Депутаты Мособлдумы регулярно помогают зооволонтерам Московской области. Так, 2 ноября глава комитета МОД по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова передала партию корма для собак волонтеру и учительнице географии из Павловского Посада Елене Кружковой.

Педагог уже 40 лет занимается обучением детей, а в свободное от работы время помогает домашним питомцам, которые попали в беду: сейчас Кружкова ведет городской паблик помощи бездомным животным, содержит 12 кошек, организует передержку десятка собак и оказывает поддержку другим зооволонтерам.

Линара Самединова передала ей 5 мешков по 15 килограмм корма для собак. Парламентарий подчеркнула, что всегда готова прийти на помощь нуждающимся.

Фото: [ Из личного архива Линары Самединовой ]

«С самого детства мечтала о собственном приюте для животных, мечта еще не реализована, но оказать помощь в этом вопросе я всегда (готова — прим. Ред.) с радостью. <…> Нужно воспитывать культуру людей, заставлять их нести ответственность за тех, кого приручили, в самом широком смысле слова. И, конечно, всем органам власти, бизнесу и сектору НКО работать над этой сложнейшей задачей сообща», — написала депутат МОД в соцсетях.

Самединова поблагодарила Кружкову за ее труд и добавила, что регулярно помогает зооволонтерам Павловского Посада. Так, недавно депутат выделила местным зоозащитникам средства на стерилизацию бездомных животных, а также материальную помощь на корм для домашних питомцев.

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