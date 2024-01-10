Депутат Мособлдумы Михаил Ждан подарил подарки детям из Пушкинского округа в рамках акции «Елка желаний»

«В рамках акции „Елка желаний“ депутат Мособлдумы Михаил Ждан продолжает поздравлять детей с наступившими праздниками в округе Пушкинский. Это поручение его коллеги по партии, депутата Госдумы Сергея Пахомова», — говорится в сообщении.