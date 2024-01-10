Депутат Мособлдумы Михаил Ждан подарил подарки детям из Пушкинского округа в рамках акции «Елка желаний»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский продолжается реализация новогодней благотворительной акции «Елка желаний», подарки в честь праздника детям вручил депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщает канал «Пушкиномедиа».
«В рамках акции „Елка желаний“ депутат Мособлдумы Михаил Ждан продолжает поздравлять детей с наступившими праздниками в округе Пушкинский. Это поручение его коллеги по партии, депутата Госдумы Сергея Пахомова», — говорится в сообщении.
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