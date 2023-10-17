Депутат Мособлдумы Вшивцев назвал положительной динамику трудоустройства инвалидов в Подмосковье

В последнее время в Московской области наблюдается положительная динамика трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказал депутат регионального парламента, зампред комитета по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев.

Он отметил, что сейчас подмосковные работодатели предоставляют инвалидам около 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест. Однако с трудоустройством есть нюанс, который заключается в том, что работающим инвалидам не индексируют пенсии. Данный вопрос, подчеркнул депутат Московской областной думы, неоднократно поднимался на федеральном уровне.

«В целом принятая законодательная база, стимулирование работодателей и решение вопроса с индексациями пенсий дадут возможность увеличить количество работающих инвалидов в Московской области», — указал Вшивцев.

Он также рассказал, как действовать людям с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят трудоустроиться. Чтобы инвалиду найти работу, необходимо через МФЦ встать на учет в центр занятости. По словам депутата, центры занятости активно занимаются привлечением работодателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о предоставлении социальных льгот в Московской области.