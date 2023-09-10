Депутат Мособлдумы Жолобов спрогнозировал самую высокую явку на выборах губернатора Подмосковья в воскресенье

Депутат парламента Московской области Олег Жолобов считает, что больше всего избирателей в Подмосковье придут на участки в воскресенье. Такой вывод народный избранник сделал из общения с руководителями участковых избирательных комиссий.

«Я побывал за время голосования на 25 участках и от многих руководителей УИКов слышал, что пожилые люди, они привыкли уже к этому воскресению и они ждут, что сегодня будет основной наплыв, основная волна будет сегодня», — рассказал парламентарий.

Также Олег Жолобов пообщался по этому поводу с пожилыми жителями региона. Их мнение полностью совпадает с предположениями руководителей избирательных участков.

«Ну, традиции, они везде существуют. Люди так привыкли и они ждут этого воскресенья. Я говорю: «А что не идете?». А они отвечают: «Мы, милок в воскресенье придем и свой голос отдадим. Нас агитировать не надо», — пояснил Жолобов.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.