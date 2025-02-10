Депутат Наумов определил последствия закрытия магазинов с сатанинскими названиями

По словам депутата нижней палаты парламента Станислава Наумова, в нашей стране не следует запрещать называть магазины по типу «Люцифер» или «Дьявол», подобные решения со стороны власти могут привести к крупным убыткам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что бизнес просто потеряет десятки миллиардов рублей.

По мнению парламентария, в данном случае необходима альтернатива в виде профилактических бесед. Однако в целом запрет не является наилучшим вариантом, поскольку он превратится в неизбежный массовый отказ от всего и вся. К тому же сегодня у властей РФ имеются более важные приоритеты государственной политики, чем процесс перевоспитания неудачливых предпринимателей.

Ранее брянский депутат Иванов призвал запретить «сатанинские» названия организаций.