Депутат Немкин: Gmail небезопасен для хранения личной информации

Почтовый сервис Gmail крайне небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации, заявил в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Он подчеркнул, что пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате неопасно.

Немкин призвал россиян переходить на отечественные аналоги.

Российские сервисы, отметил парламентарий, обеспечивают пользователям не только стабильность работы на территории России, но и дополнительные меры защиты данных.

Кроме того, многие отечественные сервисы предлагают интеграцию с популярными инструментами, поэтому пользователям, которые привыкли к экосистеме Google, будет проще перейти на отечественные аналоги.

Ранее сообщалось о том, что суд назначил Google штраф на сумму свыше 8 млрд руб.