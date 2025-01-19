Депутат Немкин: Gmail небезопасен для хранения личной информации
Россиян предупредили об опасности Gmail
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Почтовый сервис Gmail крайне небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации, заявил в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Он подчеркнул, что пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате неопасно.
Немкин призвал россиян переходить на отечественные аналоги.
Российские сервисы, отметил парламентарий, обеспечивают пользователям не только стабильность работы на территории России, но и дополнительные меры защиты данных.
Кроме того, многие отечественные сервисы предлагают интеграцию с популярными инструментами, поэтому пользователям, которые привыкли к экосистеме Google, будет проще перейти на отечественные аналоги.
Ранее сообщалось о том, что суд назначил Google штраф на сумму свыше 8 млрд руб.