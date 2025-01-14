Суд назначил Google штраф на сумму свыше 8 млрд рублей

В Москве мировой судья на сумму свыше 8 млрд рублей оштрафовал Google LLC за уклонение от ранее назначенных штрафов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Уточняется, что американскую транснациональную корпорацию признали виновной по административному делу, предусмотренному частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Общая сумма штрафа составила 8 008 684 193 рублей 68 копеек. В опубликованных информационным агентством сведениях не приводятся данные о том, в какой срок должен быть погашен штраф.

Ранее сообщалось о том, что ООО «Гугл» уже в третий раз признали виновным в незаконном перечислении головной компании 9,5 млрд рублей дивидендов. До этом представители организации пытались оспорить вынесенные решение, но их усилия оказались тщетны.