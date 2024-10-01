Депутат Немкин предупредил о мошеннической схеме с приложением ЕМИАС

Недобросовестные граждане звонят и представляют сотрудниками медицинских учреждений, либо специалистами техподдержки. Они предлагают собеседникам помощь в установке ЕМИАС, но в процессе проникают в систему и устанавливают вредоносное ПО. Также мошенники легко получают доступ к личным данным пользователей.

Как отметил Немкин, аферисты используют доверие граждан к официальным учреждениям и электронным сервисам.

«Получив контроль над устройством через установку поддельного приложения, злоумышленники могут использовать данные для кражи средств или оформления кредитов на имя жертвы. Для защиты от подобных схем советую устанавливать приложение ЕМИАС только через официальные источники. Также не стоит доверять звонкам от неизвестных номеров и самостоятельно проверять информацию через горячие линии официальных учреждений», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть у россиян деньги через похожую на банковское приложение программу.