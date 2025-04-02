Депутат Нестеренко заверил об успешном курортном сезоне в Крыму в 2025 году

По словам депутата нижней палаты парламента Юрия Нестеренко, в Крыму курортный сезон в этом году будет успешным, для этого уже имеются все предпосылки. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что турпоток на полуостров в этом году вырастет, поскольку в регионе активно развивается инфраструктура, идет обновление пляжей. Кроме того, в Крыму много предложений для путешественников, а отдых доступен для всех возрастов и интересов.

Ранее соцопрос показал, что жители РФ летом выберут Крым и Сочи для отдыха вместо Анапы.