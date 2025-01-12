Депутат Нилов анонсировал возможный переход России к четырехдневной рабочей неделе

В перспективе Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил в интервью РИА Новости Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Государственной Думы по труду.

При этом парламентарий подчеркнул, что переход к «четырехдневке» будет не во всех сферах, так как есть должности, для которых этот рабочий график просто невозможен. Депутат упомянул о том, что врачи не смогут проводить операции дистанционно или уменьшить число пациентов, которых они принимают.

«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем», — сказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что сокращение рабочей недели должно быть компенсировано. Это можно сделать либо за счёт увеличения финансирования, либо за счёт внедрения более эффективных технологий.

Нилов считает, что изменения должны происходить постепенно и согласованно. Излишнее вмешательство в трудовую сферу россиян может привести к серьезным, а в каких-то случаях даже необратимым последствиям.

«И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума отказалась сокращать рабочую неделю для женщин с двумя детьми.