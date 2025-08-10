Депутат Нилов назвал идею с запретом голосовых звонков в WhatsApp* странной

Ограничение голосовых вызовов через зарубежные мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой) и Telegram не принесёт пользы обществу и легко обойдётся с помощью VPN, как заявил Антон Ткачев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике.

По информации от «Осторожно Media», в конце мая операторы «большой четвёрки» обратились с просьбой о блокировке голосовых вызовов в зарубежных мессенджерах. Они объяснили это стремлением увеличить доходы для поддержки инфраструктуры и заявили, что блокировка поможет бороться с кибермошенничеством.

В Государственной Думе полагают, что эта инициатива не отвечает современным потребностям общества и не является актуальной.

«Наверное, технически это и возможно сделать [заблокировать связь], но не предполагаю, как. С точки зрения блокировки иностранных сервисов — мы опять столкнемся с VPN. Уверен, что обойти эту блокировку тоже можно. И какого-то плюса для общества точно не принесет», — заявил Ткачев.

Он считает, что если не предпринимать активных действий для воплощения этой идеи, то шансы на её одобрение невелики.

Он обратил внимание на то, что WhatsApp и Telegram пользуются огромной популярностью среди российских пользователей, и предложил вместо этого сосредоточиться на разработке и улучшении конкурентоспособных российских сервисов.

Коллега Ткачева, депутат Ярослав Нилов также выразил свое несогласие с идеей запрета звонков через мессенджеры. По его мнению, в некоторых ситуациях мессенджеры остаются единственным способом коммуникации при отсутствии доступа к мобильной сети.

Депутат считает, что операторы хотят сохранить свои доходы, а не думают о людях. Он подчеркнул, что им следует сосредоточиться на улучшении качества связи, особенно на федеральных российских трассах.

