Депутат Нилов определил ключевые проблемы серого рынка труда

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, дефицит мер соцподдержки является ключевой проблемой работников серого рынка. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он отметил, что сотрудники сталкиваются с невозможностью взять кредит, поскольку им не хватает обеспечительных мер. Кроме того, нет и нормального социального страхования, то есть оплаты больничных, вопроса производственных травм, существует недостаток обеспечительных мер, размера официального дохода.

По мнению парламентария, сотрудники начинают более требовательно подходить к вопросам своего оформления. Так, ситуация на рынке труда поменялась, и наблюдается нехватка кадров во множестве сфер.

Он уточнил, что вопрос официального трудоустройства поднимается потенциальными сотрудниками абсолютно справедливо. На сегодняшний день вся деятельность фиксируется в электронном виде в системе персонифицированного учета.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин назвал причины роста числа неформально работающих граждан.