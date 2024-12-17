Депутат Нилов подверг резкой критике предложение ввести налог на поездки в такси

В России предложили ввести налог на поездки в такси и услуги курьерской доставки из магазинов. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, любую инициативу перед принятием необходимо внимательно изучать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, кроме того, следует еще и оценить последствия регулирующего воздействия.

По мнению парламентария, в любом случае удорожание приведет к тому, что конце концов людям придется платить, а сегодняшняя «бесплатная» доставка может стать платной.

Ранее экономист Корнеев назвал причины роста цен на услуги такси.