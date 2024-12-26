Депутат Нилов пояснил, что позволяет жителям РФ приобретать жилье при нынешних ценах

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, льготные ипотечные программы и меры соцподдержки помогают гражданам РФ решать жилищный вопрос, несмотря на то что ставки по жилищным кредитам и цены на недвижимость сегодня находятся на высоком уровне, и позволить себе прямую покупку квартиры может только малый процент населения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на сегодняшний день продолжают действовать в России следующие инструменты поддержки населения при приобретении недвижимости: средства материнского капитала, поддержка в виде субсидий около 500 тыс. для отдельной категории семей, семейная ипотека.

По мнению парламентария, в России, кроме семейной ипотеки, также действуют и иные льготные программы. Все вместе они помогли решить жилищный вопрос огромному количеству семей, и в том числе оказали позитивное влияние на демографическую ситуацию.

Ранее он заявил, что что решить жилищный вопрос сегодня проще в отличие от прежних времен.