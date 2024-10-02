Депутат Нилов пояснил пользу цифровых удостоверений для многодетных семей

С сегодняшнего дня во всех регионах РФ стартовал пилотный этап внедрения цифрового удостоверения для многодетных семей, которое будет содержать уникальный QR-код, который можно будет сохранить в телефоне и предъявлять при необходимости. По словам председателя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, текущий год объявлен Годом семьи и еще в его начале президентом был подписан указ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что этот указ был подписан для того, чтобы появился универсальный подход к пониманию, какая семья является многодетной, поскольку в каждом субъекте РФ трактовки различались.

По мнению парламентария, теперь существует однообразный подход, имеется возможность получить удостоверение многодетной семьи, которое подтверждает ее статус, в том числе в электронном виде.

Ранее Подмосковье поделилось с регионами РФ опытом цифровизации в сфере оказания мер соцподдержки.