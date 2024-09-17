Финансовый аналитик Беляев назвал категории людей, которым повысят пенсии в октябре

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что пенсии военных пенсионеров планируют проиндексировать с 1 октября текущего года. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что необходимо знать о надбавках к пенсионным выплатам текущей осенью. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, ежегодно 1 октября проводится плановая индексация пенсий военных пенсионеров.

Эксперт пояснил, что гражданские лица получают выплаты из Пенсионного фонда РФ, пополняемом за счет отчислений работодателей, а военные получают пенсии из бюджета, как и любые другие выплаты. Именно с этим связаны разные даты индексаций пенсий у гражданских и военных лиц.

По его мнению, также с начала следующего месяца на индексацию пенсионных начислений могут рассчитывать те, кому исполнилось 80 лет, и те, кто за три месяца до начала октября официально уволился с работы.

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