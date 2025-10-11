Депутат Нилов предупредил россиян о мошенниках с поверкой счетчиков по высоким ценам

В беседе с ТАСС Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, сообщил о случаях обмана жильцов со стороны недобросовестных компаний. Эти фирмы навязывают проведение поверки счётчиков по ценам, завышенным в несколько раз.

По его мнению, такая схема, при которой сторонние организации выставляют счёт на сумму 15 тысяч рублей, а контроль за работой счётчика аккредитованной компанией обходится значительно дешевле, ориентирована прежде всего на пенсионеров. На их доверчивости эти фирмы и зарабатывают.

«Ну, покрутили этот счётчик, посмотрели, выключили воду, включили, что-то там показали, и тут же выписывают чек. Пожилой человек не знает реальную стоимость», — сказал парламентарий.

Нилов охарактеризовал подобные действия как социальное мошенничество и призвал информировать, особенно пожилых людей, о подобных схемах.

